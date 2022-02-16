Yayın ihalesine gelen tekliflerin düşük olmasının ardından kulüplerden yeni formül: "Süper Lig TV" kurulacak

Yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdikleri tekliflerin çok düşük olması üzerine kulüpler yeni bir görüş ortaya attı. Yayın gelirinden bu yıl toplam 2 milyar 650 milyon TL alacak olan kulüpler, yeni tekliflerin 2 milyar TL’nin altında kalmasıyla birlikte kazancı artıracak yeni yollar aramaya başladı. Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bunun üzerine 2 formül üretti: Bunlardan birincisi; Kulüplerin kuracağı 'Süper Lig TV' yayın haklarını alıp maçları yayınlayacak, ikincisi ise; Kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderleri kendileri satacak.

Süper Lig’in yeni sezondaki resmi yayıncısını belirlemek amacıyla önceki gün yayın şirketlerinden alınan teklifler kulüpleri hayal kırıklığına uğrattı.

Teklifler bu sezon kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği 2 milyar 650 milyon TL’nin bile çok altında kaldı. En yüksek teklifin bile 2 milyar TL’yi bulmaması üzerine kulüp başkanlarından oluşan yayın komisyonu farklı alternatifler üzerinde durmaya başladı.

“Süper Lig TV kurup, maçları kendimiz yayınlayalım"

Hürriyet'ten Ali Demirçubuk'un haberine göre, alternatiflerin ilki dekoderlerin kulüpler tarafından satılması. İhaleyi kazanan şirket, satılan dekoder sayısına göre Süper Lig kulüplerine yayın ödemesi gerçekleştirecek. Bunun için öncelikle yayıncı kuruluşun bu öneriyi kabul etmesi gerekiyor. İkinci ve en çarpıcı teklif ise tam anlamıyla bir devrim niteliğinde; “Süper Lig TV kurup, maçları kendimiz yayınlayalım."

Yayıncılardan destek alınacak

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta 3 büyük kulüp başkanı ve Göksel Gümüşdağ’ın da görev yaptığı Yayın Hakları İhale Komisyonu, tekliflerin çok düşük kalması durumunda bir yayın platformu kurulması yönünde görüş bildirdi. Buna göre Süper Lig TV, yayın haklarını alacak ve ülkedeki TV şirketlerinden teknik destek talep ederek maçları yayınlayacak.

Cuma günkü toplantıda netleşecek

Komisyon, yayın paketlerinin tamamı için teklif veren BeiN Sports ve Saran Medya yetkilileriyle cuma günü yapılacak son görüşmeye kadar bu yayınların nasıl gerçekleştirileceğine yönelik formül üretecek. O formüllerden biri, televizyon kanallarının dönüşümlü olarak maçları yayınlaması. Şimdi gözler cuma gününe çevrildi. O toplantıda sonuç alınamazsa, Süper Lig maçlarının yayını için daha somut adımlar atılacak.