Yayın ihalesinde "Türk tipi" model: "TFF ve Kulüpler maç yayınlarına talip olabilir"

Sabah yazarı Dilek Güngör, Süper Lig’in bu haziranda yapılacak yayın ihalesine ve gündemdeki olası senaryolara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Güngör, halihazırdaki yayıncı BeIN Media Group’un ihaleye katılıp katılmayacağının netleşmediğini belirtirken Türkiye’de yaptıkları yatırımı da çöpe atmak istemediklerini belirtti. Başka formüllerin de düşünüldüğünü söyleyen Dilek Güngör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği’nin içinde olacağı bir şirket yapılanması ile beraber decoder’ların da kulüper tarafından satılacağı bir model üzerinde konuşulduğunu söyledi.

Güngör, "Bugün öğle saatlerinde TFF ile Kulüpler Birliği bir araya gelecek. Gündemde naklen yayın ihalesi de var. Kritik soru ihaleye yeniden beIN Media Group'un katılıp katılmayacağı... Bildiğim kadarıyla, bu konuda henüz netleşen bir durum yok. Bazı ligleri yayınlamamaya başlasa da Katarlılar'ın bugüne kadar yaptıkları yatırımı çöpe atması beklenmiyor. Peki o zaman nasıl bir formül bulunacak? Çeşitli senaryolar havada uçuşuyor. Örneğin, futbol kulüpleri, TFF, Kulüpler Birliği bir araya gelerek bir şirket kurabilir, bu ortak firma üzerinden Digiturk satın alınabilir.

Futbol kulüpleri, TFF, Kulüpler Birliği'nin içinde olacağı şirket yapılanması yanına bir telekomünikasyon şirketini ya da kanalı alarak maç yayınlarına talip olabilir. Bu formülde decoder'ların kulüpler tarafından satılması ve o satışlardan pay alabileceği düşünülüyor. Bildiğim kadarıyla, dünyada böyle bir örnek yok.Anlayacağınız, Türk işi model..." ifadelerini kullandı.

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