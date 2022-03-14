Yayın ihalesinde kritik gün

Kördüğüme dönen Süper Lig yayın ihalesinde en yüksek teklifleri veren Saran Group ve TRT’ye verilen süre bugün doluyor. Digitürk ile tekrar masaya oturulması gündemde. Çünkü Saran da imzaya yanaşmıyor.

Digitürk’ün 2 milyar 105 milyon TL’lik teklifini beğenmeyip geri çeviren, diğer 7 paketi satışa sunan Federasyon, yayıncı kuruluş imza atmayınca diğer yüksek teklif veren Saran Group ve TRT’ye hak doğduğunu açıklamıştı. Bu iki firmanın imza süresi bugün doluyor. İki kurumdan da geçen hafta boyunca herhangi bir adım atılmaması ihale sürecinin iyice kördüğüme dönmesine neden olmuştu. Saran Group’un bugün de imza atmayacağı ifade ediliyor. Bu durumda TFF ya Digitürk’le anlaşmak adına yeniden masaya oturacak ya da ihale süreci başa saracak, yani bir kez daha organize edilecek.

Edinilen bilgiye göre; TFF’nin restini görmeyen yayıncı kuruluş ilk teklifini de düşürme kararı aldı. Daha düşük bir rakamla ikinci görüşmelere başlamayı planlayan yayıncı kuruluşun mevcut durumda istediği şartlarda TFF ile anlaşmasına yüksek ihtimal olarak bakılıyor. Çünkü TFF ve Kulüpler Birliği’nin elinde daha iyi bir seçenek kalmadı.