Yayılarak tacize 2 yıl hapis cezası

Hemşire A.T, belediye otobüsünde yan koltukta oturan M.T.A’dan, bacağıyla kendisini taciz ettiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Mahkeme M.TA’ya "cinsel saldırı" suçundan iki yıl hapis cezası verdi. Sanık sabıkasız olduğu için hükmün açıklanması ertelendi.

Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre olay, 15 Temmuz 2016 tarihinde Konak ilçesinin Alsancak semtinde yaşandı. Nöbetten çıkan 36 yaşındaki hemşire A.T. belediye otobüsüne bindi. A.T. otobüste, orta sıralardaki ikili koltuğun birine oturan M.T.A’nın yanındaki boş yere oturdu. Ancak birkaç dakika sonra M.T.A. bacaklarını açarak A.T’ye temas etmeye başladı. A.T’nin bir bacağıyla sürekli olarak bacağına dokunmasından rahatsız olan A.T, M.T.A’yı uyardı. Ancak, M.T.A’nın bacaklarına temas etmeye devam etmesi üzerine A.T. bu defa yüksek sesle uyarıda bulundu. Bunun üzerine diğer yolcular ve otobüs şoförü müdahale etti.

Araçtayken polisi aradı

A.T. telefonla polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis, durdurduğu araç içindeki A.T. ve M.T.A’yı karakola götürdü. A.T. otobüs içinde bu kişinin kendisine temas yoluyla tacizde bulunduğunu iddia ederek şikâyetçi oldu.

Savcılığın talimatıyla karakolda ifadesi alınan ve suçlamaları kabul etmeyen M.T.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Birkaç ay sonra 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk mahkeme sonrası bir fabrikada işçi olarak çalışan üç çocuk babası M.T.A. beraat etti.

Karar bozuldu

Ancak dava A.T’nin itirazı üzerine bir üst mahkeme olan bölge adliye mahkemesine geldi. 15’inci Ceza Dairesi Başkanı Erdal Baytemir, M.T.A’nın uyarılara rağmen yapmayı sürdürdüğü bacak temasını, TCK nın 102/1- 2c. maddesinde düzenlenen sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçu olarak kabul ederek, ilk derece mahkemesinin beraat kararını kaldırdı.

Baytemir, A.T’yi iki yıl hapisle cezalandırdı. Ancak takdiri indirim uygulanan sanık için sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanması ertelendi.