Yayaya çarpıp öldüren sürücüye 5.5 yıl hapis

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 38 yaşındaki Hülya Bayır'a otomobili ile çarparak ölümüne, oğlu 14 yaşındaki Baran Bayır'ın da ağır yaralanmasına neden olan sürücü 20 yaşındaki Anıl Ersoy, yargılandığı Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Çorlu Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Anıl Ersoy tutuklu bulunduğu Silivri L Tipi cezaevinden yoğun güvenlik önlemi altında getirildi. Duruşmada mahkeme başkanı sanık Anıl Ersoy'a karar verileceğini belirterek son sözünü sordu. Anıl Ersoy ise çok üzgün olduğunu söyledi.



Mahkeme başkanı ise 12'nci duruşmanın ardından kararı açıkladı ve sanık Anıl Ersoy'un `bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep verdiği' sabit görüldüğünden 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 2 yıl sürücü belgesinin geri alınmasına karar verdi.



Aile cezayı az buldu



Mahkemenin verdiği kararı az bulduklarını ve bu karara itiraz edeceklerini belirten Hülya Bayır'ın eşi Veli Bayır şunları söyledi:



“Bu bir cinayettir. Olayın görgü tanıklarının ifadelerinde, kazanın otomobillerin yarış yaptığı sırada meydana geldiği belirtilmiştir. Bu yolun üzerinde 2 hız kesim tümseği, 2 alışveriş merkezi, 4 yaya geçidi vardır. Bunun yanında bir de dershaneler bulunuyor. Buna rağmen bu yolda otomobiller yarışıyor ve sonucunda da böyle bir olay yaşanıyor. Bizim canımız yandı. Ben eşimi kaybettim, oğlumu Allah bana geri verdi. Başkalarının canının yanmasını istemiyoruz ve verilen cezayı da az buluyoruz. Buna göre avukatımızla karara itiraz edeceğiz.”



Olayın geçmişi



Çorlu'daki Dina Tekstil Fabrikası'nda personel şefi olarak görev yapan Hülya Bayır ve oğlu Baran Bayır'a, alışverişe çıktıkları 25 Ağustos 2008 tarihinde, 20 yaşındaki Anıl Ersoy'un kullandığı 34 AT 5349 plakalı otomobil çarptı. Kazada Hülya Bayır yaşamını yitirirken,, Baran Bayır ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 10 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata döndü. Otomobilin sürücüsü Anıl Ersoy ise tutuklanarak cezaevine konuldu..

