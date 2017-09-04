Yayaya çarpan sürücü kaçtı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 65 yaşındaki Ahmet Birinci yaralandı. Birinci hastaneye kaldırılırken, durmayıp kaçan otomobil sürücüsü aranıyor.

Kaza, bugün Sinop\'un Taşmanlı Köyü Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçen Ahmet Birinci\'ye otomobil çarptı. Yaralanan Birinci, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü ise durmayarak kaçtı. Sürücü ise olay yerinde durmayıp kaçtı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



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