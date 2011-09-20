Yayaları ıslatanlara ceza geliyor!

T24 - Hükümetin Meclis'e sevkettiği tasarıya göre, artık yol kenarlarına dikkat dağıtan panolar kurmak ve yağmurlu havalarda su birikintilerinin içinden geçip kaldırımdakileri

ıslatmak yasak olacak.



Yayalara su sıçratan ve korna çalan ceza ödeyecek, ışıkların çevresinde reklam panosu olmayacak. Artık trafiğe de AB standartları geliyor.



Hükümetin Meclis'e sevk ettiği tasarıda, trafik yasalarında var olan ama yaptırım uygulanmayan birçok kuralı AB normlarıyla uluslararası güvence altına alıyor.



Tasarıya göre; karayolları kenarlarına, trafik işaretlerini az görünür veya etkisiz kılacak, yol kullanıcılarını şaşırtacak, trafik güvenliğine zarar verecek pano, ilan, işaret veya cihazı kurmak yasaklanacak.



CNN Türk'te yer alan habere göre, anons-trafik güvenliğinde yayalar da en az sürücüler kadar sorumlu olacak. Buna göre, yayalar karşıdan karşıya geçerken daha uzun güzergâhı tercih etmeyecek, oyalanmayacak, dümdüz karşıya geçecek.



Geri vites lambaları arkadan gelenleri rahatsız edecek, gözleri kamaştıracak şekilde olmayacak. Her motorlu araca, park edildiğinde önemli bileşenlerinden birinin devre dışı kalması veya bloke edilmesi sayesinde hırsızlığı önleyen bir cihaz takılacak.



Anons-uygulama kapsamında kaldırım işgallerinin de önüne geçilecek. Kaldırımlara araç park edilmeyecek. Market ve kafeler başta olmak üzere işyerleri kaldırımlara masa ve sandalye gibi yayaların geçişini zorlaştıracak hiçbir şey koyamayacak.





Yayaları ıslatana ceza geliyor

Taşıtların egzosuna özel cihazlar taktırarak yüksek ses çıkarmasını sağlamak, korna çalmak, yüksek sesle müzik dinlemek, yağmurlu havalarda su birikintilerin içinden geçip kaldırımdakileri ıslatmak da yasak olacak. Sürücüler toz kaldırarak da yayaları rahatsız edemeyecek.











