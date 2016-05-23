Yayalar, kendisine çarpan araca ‘yapışacak’

Amerikan şirketi Google, otomobilin çarptığı kazazedenin aracın altında kalmasını önleyen teknoloji geliştirdi. Daha önce sürücüsüz otomobil geliştiren Google, şimdi de otomobile çarpan bir kişinin aracın kaportasına yapışarak bu sayede altında kalmasını önleyecek teknolojinin patentini aldı. Kazazedelerin daha az hasar görmesini hedefleyen sistem sayesinde kaporta altında saklanan özel bir solüsyon çarpma anında ortaya çıkıyor. Bu solüsyon kazazedenin araca yapışmasını sağlayarak arabanın altında kalmasını engelliyor.