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Çevre

Yayalar da enerji üretecek

Yayalar yürürken çevrelerini aydınlatmaya yetecek kadar enerji üretiyor.

15 Nisan 2010 03:00

T24 - Yayalar yürürken çevrelerini aydınlatmaya yetecek kadar enerji üretiyor. Şehir sokaklarının aydınlatılması konusunda devrim yaratabilecek bir deneye Fransa'nın Toulouse kentinde imza atılıyor.


Yaya özel olarak hazırlanmış kaldırımda yürürken 50 vat kadar enerji üreterek, yerdeki minik lambaları ve sokak lambalarını yakabiliyor. Üstelik bunu yaparken en ufak çevre kirliliğine dahi yol açmıyor.


Yayalar, kaldırıma döşenen 65x65 boyutlarındaki pleksiglas tabakalarına bastıklarında plakalar 1 cm kayıyor. Bu kayma hareketi ve adım atılırken ortaya çıkan minik sarsıntılar, jeneratör tarafından elektrik enerjisine çevriliyor, bu enerji de aydınlatmada kullanılıyor.


Projeye öncülük eden Belediye Başkan Yardımcısı Alexandre Marciel, "Birkaç hafta sürecek deney sırasında kaldırımlar temiz enerji kaynakları olacak" dedi.


Kaldırımdaki özel düzeneği bir Hollanda firması hazırladı. Aynı şirket, Rotterdam'da da daha önce pistte dans eden insanların enerjisiyle üretilen elektrikle kısmen aydınlatılan gece kulübü projesine imza atmıştı. Firma yetkilisi Jaap van den Braak, AFP muhabirine, "Toulouse projesi, insan hareketlerinin sokakları aydınlatabileceğini gösteriyor" dedi.

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