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Spor

Yaya ve Kolo Toure'nin 28 yaşındaki kardeşi İbrahim Toure öldü

2014 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı'nın önemli futbolcuları Yaya ve Kolo Toure'nin en küçük kardeşi İbrahim Toure hayatını kaybetti

20 Haziran 2014 19:38

Fildişi Sahili'nin yıldız futbolcuları Yaya ve Kolo Toure'nin en küçük kardeşi İbrahim Toure hayatını kaybetti.

Fildişi Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kolo ve Yaya Toure'nin küçük kardeşi İbrahim Oyala Toure'nin ölüm haberini almış bulunmaktayız. Fildişi Sahili'nin federasyon üyeleri olarak futbolcularımıza ve ailesine baş sağlığı diliyor ve gereken desteği sağlamak istiyoruz" denildi.

Ağabeyleri gibi futbolculuk yapan İbrahim Toure, son olarak Lübnan kulübü Al Safa'da forma giyiyordu. 28 yaşındaki futbolcu, kısa bir süre önce kansere yakalandığı ve İngiltere'nin Manchester kentinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

 

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