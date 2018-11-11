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Yaya üst geçit merdivenlerinden düşüp, öldü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de çevre yolu üzerindeki yaya üst geçit köprüsü merdivenlerinden düşen Selami Malgaz (54) hayatını kaybetti

11 Kasım 2018 14:53

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de çevre yolu üzerindeki yaya üst geçit köprüsü merdivenlerinden düşen Selami Malgaz (54) hayatını kaybetti.
Çevre yolu Batıkent Mahallesi yaya üst geçit köprüsü merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise ve 112 acil servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yerde yatan Selami Malgaz\'ın öldüğünü belirledi. Merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği sanılan Malgaz\'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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