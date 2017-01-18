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Spor

Yaya Toure serveti reddetti

Guardiola, deneyimli oyuncuya son 7 maçtır ilk 11'de forma şansı tanıyor

18 Ocak 2017 13:57

Birçok futbolcu Çin'den gelen astronomik teklifleri değerlendirmek için sıraya girerken, Yaya Toure kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı.

Eurosport'ta yer alan habere göre, Manchester City forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun bir Çin ekibinden haftalık 430 bin sterlin kazanacağı astronomik bir teklif aldığı ortaya çıktı. Ancak City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Toure, menajer Guardiola'dan takımda kalacağına dair garanti alamasa da, teklifi geri çevirdi.

Sezon öncesi menajerinin yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı kalan Toure, kamuoyu önünde Guardiola'dan özür diledikten sonra yeniden takıma girmişti. Guardiola, deneyimli oyuncuya son 7 maçtır ilk 11'de forma şansı tanıyor.

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Çinastronomik teklifYaya ToureAvrupa

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