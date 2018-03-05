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Yaşam

Yaya geçişi düzenlemesi için 2 kez başvurduğu yolda babasını kaybetti

"Böyle planlama olmaz"

05 Mart 2018 18:25

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir otomobilin çarpmasıyla yaralanıp, hastanede hayatını kaybeden Oktay Timur Ertem'in (83) oğlu Akın Ertem, kazanın meydana geldiği yerde daha önce de ölümlü kazalar yaşandığını ve burada yaya geçiş düzenlemesi yapılması için Başbakanlık İlteşim Merkezi'ne (BİMER) 2 başvuru yaptığını, ancak bir sonuç alınamadığını belirtti.

Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde, Mavişehir Mahallesi'ndeki Bilim Müzesi tramvay durağı önünde geldi. Merkez Bankası'ndan emekli bürokrat, 2 çocuk babası Oktay Timur Ertem, emekliler lokaline gitmek için evinden çıkıp tramvay durağına doğru yürüdü. Bu sırada, Uğur H. yönetimindeki, Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden otomobil, tramvaya binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Ertem'e çarptı. Yaralanan Ertem, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında kırıklar oluştuğu tespit edilen Ertem, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oktay Timur Ertem'in cenazesi, dün ikindide kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oktay Timur Ertem'in oğlu Akın Ertem, kazanın meydana geldiği tramvay durağının çevresindeki yaya geçiş düzenlemelerinin hatalı olduğunu ve burada önceden de ölümlü kazalar yaşandığını ileri sürerek, düzenleme yapılması için BİMER'e geçen yıl içerisinde biri 16 Mayıs'ta, diğeri 20 Aralık'ta olmak üzere 2 başvuru yaptığını, ancak sonuç alınamadığını söyledi. İkinci başvurusundan sonra, durumun İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'ne bildirildiği ve gerekli çalışmaların yapılacağı yönünde bir cevap aldığını belirten Ertem, şunları söyledi:

"Bu cevap bu yolda yaya geçişi açısından bir sıkıntı olduğunu adeta kabul eden bir cevap oldu. Buradan otobüsleri ve taksi dolmuşları kaldırıp insanları tramvaya binmeye mecbur ettiler. Güzel, peki neden yayaların can güvenliğini sağlayacak tedbirleri almıyorsunuz? Babamın tramvay durağına erişebilmesi adına yolun karşısına geçmek için iki seçeneği var. Birincisinde yayalar için ışık yok, yani yayaların geçişi için herhangi bir işlem ve düzenleme yapılmamış. İkinci seçenek de yayalar için yanan ışığı bekledikten sonra yolun karşısına geçtiğinde kendisini bir anda tramvay yolunun içerisinde buluyor ve tramvaya biniş yapabilmek adına turnikelerden geçmek için tramvay yolunun içerisinden geçmesi gerekiyor. Böyle planlama olmaz."

Babasının herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan birisi olduğunu vurgulayan Ertem, "Ayrıca çok iyi bir Beşiktaşlıydı, hiçbir maçını kaçırmazdı" dedi. (DHA)

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