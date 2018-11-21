Yaya geçidinden geçerken minibüsün çarptığı kadın yaralandı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-FATİH\'te, yaya geçidinden yolun karşısından geçmeye çalışırken servis minibüsün çarptığı kadın yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30\'da Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aksaray istikametine seyir halinde olan 34 NT 0870 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Doğukan Demirci(22), Sulukule Caddesine girmek direksiyon kırdı. Minibüs, caddenin başında bulunan ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Gamze Bulat(42)\'a çarptı. Çarpmayla yere yığılan Gamze Bulat yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haber verilmesi üzerine Gamze Bulat\'ın yakınları da olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gamze Bulat, Ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Servis minibüsü sürücüsü Doğukan Demirci ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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