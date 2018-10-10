Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Ceren'in durumu ağır (3)

CEREN’İN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Antalya’da özel bir hastaneye sevk edilen Ceren Aksoy’un beyin ölümü gerçekleşti. Yetkililerin hem aileye hem de organ nakli bağışı ihtimali dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi’ne de bilgi verdiği belirtildi. Organ Nakli Koordinatörlüğünden yetkililerin baba Şaban Aksoy’la görüştüğü öğrenildi. Ceren Aksoy’un hastanenin yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı tutulduğu kaydedildi.