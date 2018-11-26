T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaya geçidinde birdirbir oynadılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 5 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek sürücülerin şaşkın bakışları arasında yaya geçidi üzerinde birdirbir oynadı

26 Kasım 2018 18:07

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde 5 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek sürücülerin şaşkın bakışları arasında yaya geçidi üzerinde birdirbir oynadı. Gençlerin, bu tehlikeli oyunu, bir aracın kameraları tarafından görüntülendi.
Denizli-Antalya Karayolu Bağbaşı Kavşağı\'nda, dün saat 22.00 sıralarında bekleyen 6 gençten 5\'i, araçlara kırmızı ışık yanmasının ardından yaya geçidinde birdirbir oynamaya başladı. Bu sırada yol kenarında kalan diğer arkadaşları ise cep telefonuyla o anları görüntüledi. Sürücüler, gençlerin yolun karşısına geçmelerini beklerken, bir anda birdirbir oynamaya başlamalarını üzerine şaşırdı. Gençlerin tehlikeli oyunu araçlara yeşil ışık yanana kadar devam etti. Yeşil ışık yandığında sürücüler, kornaya basarak yoldaki gençleri uyardı. Gençlerin dağılması üzerine araçlar yollarına devam etti. Yaşananlar, bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ PamukkaleGençlerinDenizliAntalya Karayolu Bağbaşı KavşağıBuSürücülerYeşilYaşananlarFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24