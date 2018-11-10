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Yaya geçidinde anne ve bebeğe yol vermeyen sürücüye ceza

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, yaya geçidinden geçmek isteyen anne ile bebeğine yol vermeyen otomobil sürücüsüne 488 lira para cezası kesildi

10 Kasım 2018 16:45

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da, yaya geçidinden geçmek isteyen anne ile bebeğine yol vermeyen otomobil sürücüsüne 488 lira para cezası kesildi.
Merkeze bağlı Amasya Karacaoğlan Caddesi üzerinde bir anne yaya geçidinden bebek arabası ile geçmek istedi. Bu sırada bir otomobil dururken, başka bir otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti. Yoluna devam eden sürücü, anne ve bebeğini tehlikeye düşürdü. Olay, trafik ekibinin aracında yer alan radar kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsüne 488 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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