Yaya geçidinde 108 kilometre hızla bir kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tahliye edildi!

İstanbul Maltepe'de yaya geçidince 108 km hızla çarptığı 38 yaşındaki Seda Doğan'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tahliye edildi.

18 Ocak 2022 tarihinde saat 07.30 sıralarında Fil Yokuşu Sokak'taki yaya geçidinde meydana gelen kazada, bir marketin bilgi işlem servisinde görev yapan Seda Doğan, Maltepe'deki işine gitmek için yola çıktı.

Nurullah Ural vurduktan sonra durmadı

Yaya geçidinden geçmek isteyen Seda Doğan'a Nurullah Ural'ın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 38 yaşındaki kadın metrelerce savruldu.

Nurullah Ural durmayarak yoluna devam etti. Seda Doğan'ın yardımına ise çevredekiler koştu. Doğan ambulansla hastaneye götürüldü, ardından yoğun bakıma alındı.

1 hafta hastanede yoğun bakımda tedavisi süren kadın ise hayatını kaybetti. İddiaya göre kaza sonrası çalışmak için iş yerine giden Nurullah Ural polis tarafından gözaltına alındı. Nurullah Ural'nun ehliyetinin olmadığı belirlendi.

"Ertesi gün ehliyet sınavım vardı" savunması

Nurullah Ural mahkemede kendisini , "Ehliyetim kaza günü yoktu. Gözlüğüm 7 numaradır. O gün hava yağışlı olduğu için aracı almıştım. Ertesi gün ehliyet sınavım vardı. Araç kullanmayı biliyorum ancak çok fazla araç sürmüşlüğüm yoktur" diyerek kendini savundu.

Bilirkişi raporuna göre; 108 kilometre hızla kaza yaptığı belirlenen Nurullah Ural'a mahkemece 4 yıl 6 ay ceza aldı. Nurullah Ural serbest kaldı.

Seda Doğan'ın ailesi karara tepki gösterdi: Biz de öldük!

Seda Doğan'ın kardeşi Esra Doğan Yavuz "Yaya geçidinden geçerken, saatte 108 kilometre hızla ablama çarpıyor. 20 metre savuruyor, hiç durmadan basıp gidiyor. Çarpan kişinin 7 derece gözleri bozuk, ehliyeti yok. Serbest bırakılmasıyla gerçekten biz de öldük" diye konuştu.

Hayatını kaybeden kadının diğer kardeşi Emre Doğan ise "Bence bu kaza değil, bizim nezdimizde bir cinayet. Gözlük numarasından dolayı bu kişiye ehliyet verilmiyor" dedi.

40 dakika boyunca yerde yatmış

Seda Doğan'ın diğer ablası Eda Türk de sürücünün kaza sonrası kaçmasına tepki göstedi. Hastanenin 7 dakika uzaklıkta olduğunu söyleyen Türk, "Benim kardeşim yerde 40 dakika boyunca yatmış. Belki arabayla götürse içimiz soğurdu. Bu kaza değil cinayet. Yaya geçidinden geçerken korkuyorum. Hakimin kararı bizi bir kez daha yıktı" diye konuştu.