"Yavuz Yılmaz'ın 38 yıllık hayatı dopdolu geçti, 'intihar' kelimesi bu acı hikâyeye hep mesafeli kalacak"

Habertürk yazarı Serpil Yılmaz, Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın canına kıyan büyük oğlu 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ın hayatının dopdolu geçtiğini söyledi. "Temporal lob epilepsi" hastası olan Yavuz Yılmaz'ın hastalığına çare bulunamadığı, felç olma riskiyle karşı karşıya olduğu ve bundan dolayı psikolojik durumunun iyi olmadığı ifade edilmişti. Serpil Yımaz, Yavuz Yılmaz'ın yoğun bir iş hayatına sahip oluğunu söyleyerek, "Engellilere, kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayan İKÜ’nün Genel Sekreteri de olan genç bir adamın içinde umut beslemediğini düşünmek çok zor. 'İntihar' kelimesi bu acı hikâyeye hep mesafeli kalacak" diye konuştu.

Serpil Yılmaz'ın, "Yavuz Yılmaz'ın 38 yıla sığdırdığı dopdolu hayatı" başlığıyla ( 19 Aralık 2017) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz’ın acılı günlerinde Beykoz Konakları’ndaki evleri iş ve siyaset dünyasından ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Avusturya Lisesi ve Amerika’nın önde gelen üniversitelerinden Georgetown’dan mezun; seri yatırımcı 38 yaşındaki Mehmet Yavuz Yılmaz’ın kaybı, bütün kesimleri evlat acısında kenetliyor...

Selenium projesini geliştiren Aşçıoğlu Grubu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu’nun oğlu İrfan Aşçıoğlu, Yılmaz’ın belki de sesini en son duyan kişiydi.

Anne ve babası Amerika’da olduğu sırada evde tek başına kalan Yavuz Yılmaz, arkadaşı İrfan’ı arayarak gece oynanacak Trabzon maçını izlemek için davet ediyor.

O gecenin sabahında ise korumalar tarafından yatağında başından vurulmuş olarak bulunuyor.

Aynı saatlerde Yılmaz çifti; New York’tan İstanbul’a doğru yola çıkarken Atatürk Havalimanı’ndan Zincirlikuyu Mezarlığı’na gideceklerini bilmiyorlar.

Acılı aile dün dostlarıyla, büyük oğulları Yılmaz’ı son yolculuğuna uğurladı.

7 ay önce petrol şirketi kurdu

Güncel İTO kayıtlarında Yavuz Yılmaz’ın bu aşamaya kadar kurulan tüm şirketlerin yönetim kurulundan ayrıldığını görüyoruz.

Yavuz Yılmaz, bundan yalnızca 7 ay önce 22 Mayıs’ta kardeşi ve Albert Özmizrahi ile petrol, doğalgaz, elektrik ticareti yapmak üzere CFS Petrokimya şirketini kuruyor.

Ve de kurduğu bu son şirketin yönetim kurulu başkanı olarak masaya oturuyor. Özmizrahi, CFS İstanbul Yatırım’ın zararla kapanan restoran zincirlerinde de “ortak” olarak karşımıza çıkmıştı.

Yılmaz kardeşler ve Özmizrahi; 24 Kasım 2017 günü yapılan genel kurulda Selenium Plaza’daki şirket merkezini, Veko Giz Plaza’ya almayı karar defterine geçiriyor.

Bu kadar yoğun bir iş hayatı ve engellilere, kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayan İKÜ’nün Genel Sekreteri de olan genç bir adamın içinde umut beslemediğini düşünmek çok zor. “İntihar” kelimesi bu acı hikâyeye hep mesafeli kalacak...