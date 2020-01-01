Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi.</p>\n<p><strong>Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün zamlı ücret tarifesi şöyle:</strong></p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/01/1577879230919-ekran-resmi-2020-01-01-14.46" alt width="650" height="408" /><strong>Osmangazi Köprüsü’nün zamlı ücret tarifesi şöyle:</strong></p>\n<p><strong><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/01/1577879266736-osmangazi.jpg" alt width="650" height="360" /></strong></p>\n</body>\n</html>