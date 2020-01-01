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Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam

01 Ocak 2020 14:27

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün zamlı ücret tarifesi şöyle:

Osmangazi Köprüsü’nün zamlı ücret tarifesi şöyle:

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