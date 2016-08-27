Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde selfie trafiği; kavga çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ilk günden trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle fotoğraf çekmek isteyenler trafiğin tıkanmasına neden oldu. Trafik sinirleri de gerdi ve köprünün ilk kavgası da çıktı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda yabancı devlet adamıyla yaptığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç yoğunluğu başladı. İBB trafik verilerinden edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde öğlen saatlerinde yoğun araç trafiği yaşanırken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise vatandaşların selfie için durmaları trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Hafta sonunun en sakin saatlerinde İstanbul'un diğer birçok mevkisinde yollar bombaşken Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün "selfie" trafiğine giren bazı vatandaşlar Yandex yol durumu ve sosyal medyada yorumlarını paylaştı, espriler yapıldı. 3. Köprü trafiğinde yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- Selfie çekenler yüzünden trafik var :)

- Vergimi kontrol etmeye geldim...

- Vergilerin hakkı verilmiş.

- Göktürk'te oturuyorum, selfie çekenler yüzünden bekliyoruz.

- Halk köprüye akın etti, vatandaş evine gidemiyor!

İlk kavga da çıktı

Sürücülerin araçlarını durdurup selfie çekmeleri trafiği tıkayınca köprünün ilk kavgası da yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isteyen bir sürücü, emniyet şeridinde durarak manzarayı izlemek istedi. Bu sırada arkadan gelen bir başka aracı korna çalarak sürücüye bağırmaya başladı. Araçtan inen iki kişi, emniyet şeridinde bekleyen aracın sürücüsünün üzerine yürüdü. Otomobil sürücüsü de araçtaki copunu alarak iki kişiye karşılık vermeye çalıştı. Araya giren diğer sürücüler kavganın büyümesini önledi. Sakinleşen her iki araç sürücüsü de olayyerinden ayrıldı.

Ailesi ile emniyet şeridinde bekleyen şahıs, “Emniyet şeridini kestim diye inip beni dövmeye kalktı. Polis bana bekleyebileceğimi söyledi ama arkamdan gelen sivil aracındaki şahıs inip benim arabamı yumrukladı, yolu kesiyorum diye” dedi.

Yolda kavga eden sürücüleri ayırmak için duran Kamyon sürücüsü ise “Hem emniyet şeridini kullanıyor hem de gelmiş adama vurmaya kalkıyor. Dengesizin teki işte saldırmaya çalışan. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi?” şeklinde ifadeler kullandı.