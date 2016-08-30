T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ilk trafik kazası; 1 ölü

Kazaya 'Selfie' çekmek için yol kenarında duran araç sahiplerinin sebep olduğu iddia edildi

30 Ağustos 2016 12:49

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2 TIR çarpıştı. Kazada, 1 TIR şoförü hayatını kaybederken TIR'larda büyük maddi hasar meydana geldi. Kazanın nedeninin 'Selfie'  çekmek için yol kenarında duran araçların sebep olduğu iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, köprünün Avrupa yakasına geçiş istikametinde meydana gelen kazada en az 2 TIR birbirine çarptı. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kazanın ardından trafik her iki istikamette de durma noktasına geldi.

 

Selfie mi neden oldu?

 

İddiya göre, kazaya selfie çektirmek için araçlarını köprü üzerinde duduran sürücüler yol açtı. Bu sürücülerin araçlarını durdurmaları ya da hızlarını düşürmeleri nedeniyle ortaya çıkan düzensiz trafiğin kazanın nedeni olduğu belirtiliyor.

Kazanın hemen ardından kaydedilen görüntülerde, olay yerinde hiç bir polisin ya da görevlinin olmadığı gözleniyor. Olay yerindeki yaralıya yine vatandaşların yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

ETİKETLER

Yavuz Sultan Selim KöprüsütrafikkazaTIR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24