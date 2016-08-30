Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ilk trafik kazası; 1 ölü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2 TIR çarpıştı. Kazada, 1 TIR şoförü hayatını kaybederken TIR'larda büyük maddi hasar meydana geldi. Kazanın nedeninin 'Selfie' çekmek için yol kenarında duran araçların sebep olduğu iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, köprünün Avrupa yakasına geçiş istikametinde meydana gelen kazada en az 2 TIR birbirine çarptı. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kazanın ardından trafik her iki istikamette de durma noktasına geldi.

Selfie mi neden oldu?

İddiya göre, kazaya selfie çektirmek için araçlarını köprü üzerinde duduran sürücüler yol açtı. Bu sürücülerin araçlarını durdurmaları ya da hızlarını düşürmeleri nedeniyle ortaya çıkan düzensiz trafiğin kazanın nedeni olduğu belirtiliyor.

Kazanın hemen ardından kaydedilen görüntülerde, olay yerinde hiç bir polisin ya da görevlinin olmadığı gözleniyor. Olay yerindeki yaralıya yine vatandaşların yardım etmeye çalıştığı görülüyor.