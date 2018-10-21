Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kaza: 2 ölü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Ankara istikametinde lastiği patlayan TIR bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru ilerleyen Necati Karagöz (45) yönetimindeki tabak ve bardak yüklü 05 LAP 220 plakalı TIR seyir halinde ilerlerken lastiği patladı. Lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın sürücüsü Necati Karagöz ve yanında bulunan arkadaşı Osman Köse yaşamını yitirdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda sıkışan sürücü Necati Karagöz ve Osman Köse'nin cansız bedenlerini sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemelerin ardından sürücü ve arkadaşının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.