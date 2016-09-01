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Çevre

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında orman yangını

Yangının nedeni henüz bilinmiyor

01 Eylül 2016 18:39

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa ayağı yakınındaki Sarıyer Büyükliman mevkiinde orman yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan da helikopterler ile müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Garipçe Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Söndürme çalışmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile 7 arazöz de katıldı. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarına kadar yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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