Yavuz Sultan Selim Köprüsü sigortalandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yangın, deprem, terör olaylarına karşı 3 milyar dolar karşılığında 1 yıllığına kiralandı.

JLT Türkiye açıklamasına göre, Türkiye'nin son yıllardaki en önemli projeleri arasında yer alan İstanbul Boğazı'nın en yeni incisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın önde gelen sigorta ve reasürans brokerliği şirketlerinden JLT Sigorta ve Reasürans Brokerliği tarafından sigortalandı.

Sigorta sözleşmesinin bir yıl olarak kurgulandığı, aksi bir durum olmadıkça sözleşmenin her yıl yenileneceği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen JLT Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Servet Gürkan, "İşletmeci firma ICA ve özel risk mühendisleri ile çok kapsamlı bir risk ölçümleme çalışmasının ardından, dünyanın en büyük sigorta şirketleriyle tanışmak ve riski anlatmak için Londra’da bir road-showyaptık. Bu road-show’un ardından beklediğimizin çok üzerinde bir ilgiyle, neredeyse 2 tane köprü sigortalayabilecek kadar kapasite bulduk. Sigortalanma sürecinde ICA müthiş bir iş ortaya koydu ve risk yönetimini çok uygun bir şekilde yaptı" bilgilerini verdi.