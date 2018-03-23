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Yavuz Sultan Selim Köprüsü iklim değişikliğine ışık tutmak için kararacak

İSTANBUL, (DHA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten IC İçtaş İnşaat -  Astaldi konsorsiyumu ICA, WWF tarafından 2007 yılında başlatılan Dünya Saati etkinliğine köprünün ışıklarını kapatarak destek olacak

23 Mart 2018 15:47

İSTANBUL, (DHA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten IC İçtaş İnşaat -  Astaldi konsorsiyumu ICA, WWF tarafından 2007 yılında başlatılan Dünya Saati etkinliğine köprünün ışıklarını kapatarak destek olacak. 24 Mart Cumartesi günü 20:30-21:30 arasında gerçekleşecek etkinlik kapsamında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün hava ve kara ulaşımı trafiğinin güvenliği için çalışan ışıkları haricindeki aydınlatmaları dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla söndürülecek.Bu sene “biyolojik çeşitlilik ve dünyaya bağlan” temasıyla düzenlenen etkinlikle iklim değişikliğine karşı harekete geçme ihtiyacına farkındalık yaratılması sağlanacak.

Dünyanın en büyük küresel çevre hareketi olan Dünya Saati, iklim değişikliğine dikkat çekmek için her yıl Mart ayında gerçekleştiriliyor. Ülkemizde 2008 yılından bu yana WWF-Türkiye tarafından yürütülen etkinliklerle farklı kurum ve kuruluşlar simge yapılarının ışıklarını ve çevre aydınlatmalarını kapatarak organizasyona destek veriyor. Dünya genelinde de milyonlarca insan, işyeri ve anıt bir saat boyunca ışıklarını söndürerek iklim değişikliği için başlatılan bu harekete katılıyor.

Her yıl milyonlarca insan, işyeri ve anıtın katıldığı Dünya Saati’ne, geçtiğimiz yıl 187 ülke ve bölgeden milyonlarca insan katıldı. 350’den fazla ünlü isim ve kanaat önderinin desteklediği etkinlikte, 3 binden fazla anıtsal yapı ışıklarını söndürdü. Türkiye’de de Galata Kulesi, Ayasofya, Dolmabahçe Sarayı, Rumeli Hisarı, İzmir Saat Kulesi, Truva Atı gibi yapılar bugüne kadar ışıklarını kapatan yapılar arasında yer aldı.

(FOTOĞRAF)

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