Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılıyor

Mayıs 2013'te temelleri atılan İstanbul Boğazı'nın üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü resmi törenle açılıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımı yaklaşık 3 milyar dolara mal oldu.

Köprüden geçiş ücreti 9,90 lira olarak açıklandı. 31 Ağustos gecesine kadar köprüden geçişler ücretsiz olacak.

Dünyanın en geniş köprüsü olacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesimi üzerinde yer alıyor.

Köprünün genişliği 59 metre, kule yüksekliği ise 322 metre olacak.

Köprüde gidiş ve geliş istikametlerinde 4'er kara yolu şeridi ile ortada 2 demir yolu şeridi olmak üzere toplam 10 ulaşım şeridi olacak.

Toplam uzunluğu 2 bin 164 metre olan köprü, 'üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü' olarak nitelendiriliyor.

Açılışta konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün 26 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal'in büyük taaruza başladığı günün yıldönümü. Bugün günlerden Türk'ün gücünün tüm dünyaya gösterildiği gündür. Bugün aynı zamanda Fırat Kaplanı'nın başarısının günüdür" dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine atıfta bulunan Yıldırım, "Bu köprüyü yapmaya karar verirken Cumhurbaşkanımızla üzerinde çok düşündük. En az üç ay güzergahları inceledik. Fatih'in torunlarına da bu yakışır" dedi.

Açılışıa eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun da bir konuşma yaptı.

Davutoğlu, "Bugün burada bir tarih yazıyoruz. İstanbullu her şeye layıktır. İstanbullular her şeyin en güzeline layıktır. Bugün bayram günüdür. Bu bayrak azizdir. Bu ülke ebediyen özgürdür ve özgür kalacak" diye konuştu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, "3 yıl önce yine burada köprünün temelini atmıştık. Köprünün isminin Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacağını açıklama onuruna sahip olmuştum. Memleketimize ve bütün insanlığa hayırlı olsun" dedi.

Açılışta daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu.

Erdoğan konuşmasında Avrasya tünel, Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul projelerini de hatırlattı ve "Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak öyle lafta olmaz" diye konuştu.

Erdoğan, "Bizimle dalga geçenler oldu. 'Yaptırmayacağız' diyenler oldu. Buralara gelip gösteri yapanlar oldu. Ama biz dedik ki bu yoldan dönmek yok, yapacağız. Allah'a hamd olsun, yaptık. 20 Aralık'ta da inşallah Avrasya tünelinin açılışını yapacağız. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak öyle lafta olmaz" dedi.

Köprününü açılışı için düzenlenen resmi törene ayrıca Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili'nin yanısıra çok sayıda ülkenin ulaştırma ve ekonomi bakanları katıldı.