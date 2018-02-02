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Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 4 Şubat'ta mavi ve turuncu ışıklarla aydınlanacak

İSTANBUL, (DHA)-4 ŞUBAT Dünya Kanser Günü’nde, kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek için Yavuz Sultan Selim Köprüsü, mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatılacak

02 Şubat 2018 18:21

İSTANBUL, (DHA)-4 ŞUBAT Dünya Kanser Günü’nde, kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek için Yavuz Sultan Selim Köprüsü, mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatılacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten IC İçtaş İnşaat - Astaldi Konsorsiyumu ICA, dahil olduğu uluslararası kampanyalarla toplumsal bilincin artırılması için farkındalık yaratmayı sürdürüyor. ICA, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından kanser konusunda bilinç ve farkındalığın yükseltilmesi amacıyla Dünya Kanser Günü ilan edilen 4 Şubat’ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, kampanyanın sembol rengi olan mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatacak.

Dünya Kanser Günü kapsamında her yıl 4 Şubat’ta UICC (Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü) önderliğinde üyeler, ortaklar ve tüm dünya güç birliği yaparak küresel kanser salgınına karşı mücadele ediyor. UICC, Dünya Kanser Günü’nde düzenlenen etkinliklerle kanser konusunda farkındalık yaratarak ve eğitim vererek önlenebilir milyonlarca ölüm vakasının önüne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca hükümetler ve bireyleri kansere karşı harekete geçmeye davet ediyor.

ICA, DÜNYA ÇAPINDA PROJELERE İMZA ATIYOR

Türkiye ve uluslararası arenada dev projeleri başarıyla yürüten IC İçtaş İnşaat ile dünyanın sayılı inşaat şirketleri arasında yer alan Astaldi’nin birleştirerek kurdukları ICA, imkansız görülen projeleri, çağdaş mühendislik tekniklerinin sınırlarını zorlayarak, uluslararası tecrübe ile hayata geçirmektedir.  ICA,  gerek mimarlık gerek mühendislikte dünya standartlarını aşan işlere imza attı.

ICA’nın imza attığı projeler arasında 2015 yılında tamamlanan St. Petersburg Pulkovo Havaalimanı\'nın Genişletilmesi Projesi, 2016 yılı Ağustos ayında açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi ve Aralık 2016’da hizmete giren St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevre Yolu (WHSD) Projesi bulunmaktadır.

ICA, 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki en önemli ulaştırma yatırımlarından birisi olan ve Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova ile en önemli şehirlerinden St. Petersburg’u birbirine bağlayacak M11 Otoyolu Projesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

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