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Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2'nci yaşını "fotoğraf yarışması" ile kutluyor

İSTANBUL, (DHA)- YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, 2'nci yaşını Instagram’da düzenlediği fotoğraf yarışması ile kutluyor

11 Eylül 2018 13:49

İSTANBUL, (DHA)- YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, 2\'nci yaşını Instagram’da düzenlediği fotoğraf yarışması ile kutluyor. 30 Eylül tarihine kadar başvuruların devam edeceği yarışmada birinci olan fotoğrafın sahibi akıllı telefon kazanacak.

İstanbul Boğazı’nı üçüncü kez birleştiren ve 26 Ağustos’ta 2\'nci yaşını kutlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, açılışının yıldönümü kapsamında “#YSSile2yıl”isimli bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Fotoğraf meraklıları Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarasında çektikleri fotoğrafları ‘#YSSile2yıl’ etiketi ile paylaşarak yarışmaya katılabiliyor. 30 Eylül Pazar akşamına kadar başvuruların devam edeceği yarışmada kazanan fotoğraf, seçici kurulun yapacağı değerlendirme ile belirlenecek.

5 Ekim Cuma günü sonuçların açıklanacağı #YSSile2yıl fotoğraf yarışmasında birinci olan fotoğrafın sahibi, akıllı telefon ile ödüllendirilecek.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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