Yavuz geliyor Yavuz, ormanı yara yara!

Yapımına 2013 yılında başlanan ve 2015 yılı içinde tamamlanması hedeflenen Yavuz Sultan Selim veya diğer adıyla 3. köprü ve yeni otoyolun detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde güncelleme yapan Google Maps ile köprü ve bağlantı yollarının son durumu net bir şekilde görüldüğünü tüm takipçileriyle paylaştı. Yıl içinde tamamlanması planlanan köprü ve otoyolun detayları şirketin harita servisi olan Google Maps geçtiğimiz günlerde güncellendi ve yeni güncelleme ile Kuzey Ormanları’nda yapılan tahribat ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz ve Ahmet Can’ın haberine göre, harita, köprünün 300 metreyi aşan ayaklarını, tünelleri ve geçitleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Kuzey Marmara otoyolu projesinin Odayeri – Paşaköy kesiminde yer alacak köprü, raylı sistemle ise Edirne’den İzmit’e kadar yolcu taşıyacak. Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve yeni yapılacak 3. havalimanı da birbirine bağlanacak. 3. köprü 59 metrelik genişliği, 1.408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem bulunan, “dünyanın en uzun” ve “en geniş” asma köprüsü olacak. Köprü, 320 metreyi aşan yüksekliği ile dünyanın en yüksek kuleye sahip köprüsü özelliği taşıyacak. Köprünün üzerinden 8 şeritli karayolu ve 2 şeritli tren yolu aynı seviyede yer alacak.

Kuzey Marmara otoyolu ve 3. köprü, “Yap, işlet, devret’ modeliyle gerçekleştirilecek. 4.5 milyar TL yatırım bedeline sahip projenin yapım dahil işletmesi, 10 yıl 2 ay 20 günlük süre ile IC İçtaş – Astaldi JV tarafından inşa edilirken, bu süre sonunda Ulaştırma Bakanlığı’na devir edilecek. Çevre örgütlerinin iddialarına göre 3. köprü ve otoyol çalışması kapsamında 2.5 milyon ağaç kesilecek. 30 Ocak 2014’te CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Kuzey Marmara otoyolu ve 3. köprü yapımı için 2 bin 542 hektar orman alanında izin verildiğini açıklamıştı. Kesilen ve kesilecek ağaç sayının inşaat projesinin tamamlanmasından sonra ortaya çıkacağını söyleyen Eroğlu, her ağaç için 5 katı ağaç dikimi gerçekleştireceklerini belirtmişti. İçinde bulunduğumuz yıl içinde kısmen de olsa tamamlanması beklenen Yavuz Sultan Selim köprüsü için kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilip dikilmeyeceği ise o zaman belli olacak.