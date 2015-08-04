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Yaşam

Yavuz Bingöl'den plak şeklinde düğün davetiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olağanüstü bir durum olmazsa düğüne gideceği aktarıldı

04 Ağustos 2015 02:04

Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman çifti 4 Ağustos'ta Galatasaray Adası olarak bilinen SuAda da dünya evine girecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın olağanüstü bir gelişme olmazsa geleceği düğün için çift, plak şeklinde bir davetiye hazırlattı. 

Geçen yıl Aralık ayında Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a konuşan Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal bir adam olduğunu söylemiş ve “Sokaklarda, ölmüş annesine küfredildiği zaman ertesi gün o da Berkin Elvan’ın annesini yuhalattı. Bu çok insani bir şey” demişti.

 

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