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Yavuz Bingöl'ün menajeri: Filmde mafya babasını oynuyor, oyuncak silahı belinde unutmuş!

Bingöl, kahvaltı yaptığı kafede objektifleri fark edince görüntü alınmamasını istedi

25 Eylül 2015 16:22

Türkücü Yavuz Bingöl, eşi Öykü Gürman ve kayınvalidesi ile Rumelihisarı Kale Kafe'de kahvaltı yaparken objektiflere takıldı. Bingöl'ün belindeki kabarıklık silah taşıdığı iddialarına yol açtı.  Bingöl’ün menajeri Erden Demir, “Yavuz Bey bir sinema filminde mafya babasını oynuyor. Çekimlerden sonra oyuncak silahı belinde unutup, eşiyle kahvaltıya gitmiş” açıklamasını yaptı.

Milliyet’te yer alan habere göre; Yavuz Bingöl, şarkıcı eşi Öykü Gürman ve kayınvalidesi ile kahvaltı ederken görüntülendi. Bingöl, objektifleri fark edince kayınvalidesinin rahatsız olduğunu söyleyerek görüntü alınmamasını istedi.

Muhabirlerin neden silah taşıyıp taşımadığını sormak için aradığı Bingöl’ün menajeri Erden Demir, “Yavuz Bey bir sinema filminde mafya babasını oynuyor. Çekimlerden sonra oyuncak silahı belinde unutup, eşiyle kahvaltıya gitmiş” açıklamasını yaptı.

Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman, geçtiğimiz ay evlenmiş, düğünlerine çiftin kardeşleri katılmamıştı.

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