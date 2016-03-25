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Yavuz Bingöl ile Öykü Gürman boşanıyor mu?

Bingöl'ün Cihangir'de oturdukları evi Gürman'a bırakacağı öne sürüldü

25 Mart 2016 15:43

Yavuz Bingöl ile Öykü Gürman'ın boşanacağı öne sürüldü. Geçen Pazartesi günü avukatıyla görüşen Gürman'ın, "Bingöl'ün aile olmayı beceremediği, evine zaman ayırmadığı" için boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Zamanının çoğunu eşi yerine arkadaşlarıyla geçirmeyi tercih ettiği öne sürülen Yavuz Bingöl’ün Cihangir’de oturdukları evi eşine bırakacağı da öne sürüldü.

Boşanma haberlerinin basına yansımasının ardından Öykü GürmanMurat Evgin’le düet yaptığı “Kaderimsin” adlı şarkının tanıtımı için yapacağı basın toplantısını erteledi. Erteleme haberi basına “Öykü Gürman ile ilgili basına yansıyan haberler nedeniyle basın toplantımız iptal edilmiştir” bilgisiyle verildi.

Ayrılık kararının ardından ünlü çiftin ocak ayında TRT Müzik’te birlikte sunmayı planladıkları müzik programının da askıya alındığı öğrenildi.

 

 

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