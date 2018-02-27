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Yaşam

Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı

Yavuz Bingöl'ün safra kesesinden rahatsızlandığı bildirildi

27 Şubat 2018 21:29

Türkücü Yavuz Bingöl safra kesesinden kaynaklanan rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 

Bugün acil kapısından çıkarken görüntülenen Bingöl; “Taburcu olmadım henüz, doktor bir şeyler yememe izin verdi. Bir şeyler yiyip tekrar geri geleceğim” dedi.

Gazetecilere sağlık durumu hakkında bilgi veren Bingöl "Dün gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak Şişli Etfal’e geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı" dedi.

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yavuz bingölhastanesafra kesesi

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