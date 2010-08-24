Yavuz Bingöl Dünya Barış Günü'nden çıkarıldı

T24- Yavuz Bingöl ve Djivan Gasparyan'ın 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde vereceği konser İstanbul 2010 Kültür Ajansı tarafından bir gerekçe gösterilmeden iptal edildi. Yavuz Bingöl şaşkın: En azından bir açıklama istiyoruz...



Daha önce dört defa birlikte sahneye çıkan Yavuz Bingöl ve Djivan Gasparyan'ın bu sene 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde vereceği konser hiçbir gerekçe gösterilmeden İstanbul 2010 Ajansı tarafından iptal edildi.



Bingöl ve Gasparyan'a bile bir neden gösterilmeden iptal edilen etkinlikle ilgili basında birçok iddia yer aldı; 'Ermenistan'la yakınlaşma süreci'nin sekteye uğraması ise en önemli neden olarak görülüyor.



Konunun muhataplarından Yavuz Bingöl Ntvmsnbc'ye şu açıklamayı yaptı: ''Djivan Gasparyan ile bu sene 1 Mart'ta konser verecektik. Ama Gasparyan’ın orkestrasındaki müzisyenlerden birinin annesi beyin kanaması geçirdiği için konseri ertelemek zorunda kaldık. İlk önce 24 Nisan'a erteledik. Ama o tarih de onlar için önemli olduğu için, bir anlam yüklenmesin diye - Ermenistan 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımı'nın başlangıç tarihi olarak görüyor - 24 Nisan'daki konseri 1 Eylül'e erteledik. Dünya Barış Günü'nde yapalım dedik.



MADDİ MANEVİ MAĞDUR OLDUK



Konser genel kuruldan geçti, bütçe kuruluna geldi. Bütçe kurulu, benimle rakamlarla ilgili pazarlık yapmaya bile başladılar. Bütçe kurulunda beklerken 1 Eylül'e iş almadım, Gasparyan da Amerika'dan Ermenistan'a geldi. Ama ajans, geçtiğimiz hafta konseri yapmayacaklarını söylediler, hiçbir gerekçe de göstermediler. Ben de gerekçelerini merek ediyorum. Çünkü hem maddi hem manevi yönden mağdur olduk.

Bu beşinci konserimiz olacaktı. Bu sefer niye ertelendiğini inanın hiç bilmiyorum. Ermenistan'la olan ilişkilerle mi alakalı, bizi aşan şeyler mi hiç bilmiyorum. Sonuçta iki ülkenin iyi ilişkilerine ilişkin bir konser yapacaktık.

Bir an önce gerekçelerini açıklarlarsa seviniriz. Birçok şey geliyor akla; politik bir şey mi girdi devreye merak ediyoruz. Sonuçta Gasparyan, 80 yıldır güzellik için, sevgi için çalan bir müzisyen. Hiçbir şekilde sanatına politikayı alet etmeyen biri...''



'BEN BOYKOTÇUYUM'



Yavuz Bingöl referandum konusunda da şunları söyledi: ''Referandum demokratik toplumlarda olur. Bizim ülkemiz referandum gibi şeylere çok hazır değil bence. Toplum neyi oylayacağını bilmiyor, okusa bile anlar mı? Ben okudum, karmaşık geliyor bana. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, köylü bir vatandaş internet sitesine girip 25 maddeye bakıp ona göre mi katılacak referanduma? 30 yıldır 12 Eylül anayasasıyla yönetiliyoruz. Bir yıl daha yönetiliriz diye düşünüyorum. En azından tamamının değişmesi için bir çalışma gerek. Hiçbir liderin ağzından anayasayla ilgili bir şey duymuyoruz. Çağdaş siyasetçilerin yaptığı şeyi göremiyoruz. Herkes birbirine çamur atıyor, birbirini lekeliyor. Bizde liderler sultası var. Herkes liderinin peşinden gidiyor. O yüzden ben oylamayacağım, boykotçuyum.''



'DİZİ İŞLERİNE GİRMEYECEĞİZ'



Son yıllarda müzik dışında sinemaya da ağırlık veren Bingöl, Kerem Alışık ile kurduğu yeni yapım şirketi, SASİN Film'le ilgili şöyle konuştu: ''Gişe filmleri amaçlamıyoruz. Bir Türk edebiyatı uyarlamasıyla başladık. Dizi işlerine bulaşmayı düşünmüyoruz. Gücümüz yeterse hep film yapmak isteriz. Yerli edebiyat eserlerimizi sinemaya aktarmak isteriz. Dizi istemiyoruz, ama şirketin ayakta durması da kolay değil, o yüzden kesin konuşmamak gerekir. Umarım yaptığımız filmler gerekli ilgiyi görür ve biz de film şirketi olarak kalmayı isteriz.''



2010 AKB AÖJANSI'NIN AÇIKLAMASI



Konuyla ilgili İstanbul 2010 AKB Ajansı’ndan bize gönderilen açıklama ise şöyle; İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı olarak, 6 Mart 2010 tarihinde Yavuz Bingöl ve Djivan Gasparyan’ın birlikte sahne alacağı bir konser projesi etkinlik ajandamızda yer almaktaydı. Ancak Sayın Djivan Gasparyan kendi özel nedenleri sebebiyle konseri iptal etmiştir.



1 Eylül 2010 tarihinde gerçekleşecek bir “Yavuz Bingöl ve Djivan Gasparyan” konser projesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlik ajandasında yer almamaktadır.



Bu noktada, bir projenin ‘İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi’ olması için ajansımız çatısı altında tamamlaması gereken değerlendirme sürecinden sizi kısaca bilgilendirmek isteriz. Yürütme Kurulu’nca projeler, ilgili Yönetmenlik veya Direktörlüğün inceleme ve görüşleri ışığında, İstanbul 2010 AKB programına uygunluğu ve bütçe olanakları ile ele alınarak değerlendirilmektedir. Yürütme Kurulu onayını alan projeler için, Bütçe Komisyonu tarafından görüşülüp, Ajansımızın projeye vereceği maddi desteğin karara bağlanmasının akabinde proje sahibi ile sözleşme imzalanmaktadır. Sadece sözleşmesi imzalanan projeler, bir İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi olarak kabul edilebilmektedir.

Dünya Barış Günü’nde sahnelenecek bir “Yavuz Bingöl ve Djivan Gasparyan” konser projesi, yukarıda kısaca bahsetmiş olduğumuz süreçten geçmemiş ve Yürütme Kurulumuz tarafından bir İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliği olarak karara bağlanmamıştır.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı projesi olarak anons etmediğimiz bir etkinliğin tarafımızca iptal edildiği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır, sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz şekilde bir spekülasyondur."