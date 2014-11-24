Yavuz Bingöl: Alevi olduğum anlaşılmasın diye ismimi 'Yavuz' koydular

Sanatçı Yavuz Bingöl, Alevi anne babanın çocuğu olmasına rağmen isminin bilerek aşağılanmaması için “Yavuz” konulduğunu söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Tunceli Üniversitesi'ndeki programına katılan sanatçı Yavuz Bingöl, isminin neden "Yavuz" olduğunu açıkladı.

‘Alevi olduğum anlaşılmasın diye...’

Bingöl, “Adım Yavuz ama Alevi ana babanın çocuğuyum. Anne ve babama sordum 'Niye koydunuz?' diye. Babam 'Bilerek koydum' dedi. Alevi olarak aşağılandığım zaman ilkokul ikinci sınıftaydım. Alevi'nin ne olduğunu bilmiyordum. Anneme sordum. Annem, 'Dünyada iki türlü insan var; bir iyi, iki kötü insanlar. Siz iyi insanlar olacaksınız' dedi. 50-60 yıldır aldatılmıştır. Katliamlara uğratılmıştır. Peki niye buradayım bugün? Ak Parti hükümetinin Türkiye'nin kangrenleşmiş sorunlarıyla ilgili çok ciddi çözüm önerileri vardır. Barış sürecinde çok iyi bir yere geldik. Başbakan'ın dediği gibi çok iyi yere geleceğimize inanıyorum” dedi.

Salondakiler uzun süre alkışladı

Yavuz Bingöl, daha sonra Bağlama çalarak “Sarı Gelin” türküsünü söyledi. Daha sonra “Dersim Dört Dağ İçerisinde”adlı türküyü söyleyen Bingöl, salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.