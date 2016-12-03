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Yavuz Baydar'a insan hakları ödülü

Merkezi İsviçre'de bulunan Birleşmiş Milletleri İzleme Örgütü, 'insan haklarının gelişmesindeki bireysel katkısı'ndan ötürü ödülü gazeteci Yavuz Baydar'a verdi

03 Aralık 2016 19:21

Birleşmiş Milletler’i İzleme Örgütü tarafından dağıtılan Morris B. Abram İnsan Hakları Ödülü bu yıl gazeteci Yavuz Baydar ve filozof Alain Finkielkraut’a verildi.

Baydar, ödülü ‘insan haklarının gelişmesindeki bireysel katkısı’ nedeniyle aldı. 

Baydar, ödülünü İsviçre’nin Cenevre kentinde 15 Mayıs 2017’de Birleşmiş Milletler’i İzleme Örgütü tarafından düzenlenen yıllık akşam yemeğinde alacak. 
Yurt dışında bulunan Yavuz Baydar, 15 Temmuz darbe girişimin ardından hakkında soruşturma açılan gazeteciler arasında yer alıyor.

 

Birleşmiş Milletleri İzleme Örgütü hakkında

 

Birleşmiş Milletleri İzleme Örgütü avukat, insan hakları aktivisti ve ABD'nin eski Daimi BM Temsilcisi Morris B. Abram tarafından 1993'te kuruldu. 

Merkezi Cenevre'de bulunan sivil toplum kuruluşu, faaliyetlerini "BM'yi izlemek ve insan haklarını geliştirmek" olarak tanımlıyor.

 

 

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