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Yavuz Baydar: İşini yapmaya çalışan her gazeteci er veya geç mahkemeyi ve cezaevini tadacaktır

Yurt dışında bulunan Yavuz Baydar hakkında gözaltı kararı verildi

30 Ağustos 2016 15:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından medya yapılanması iddialarına ilişkin FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Yavuz Baydar, Twitter'dan tepki mesajı paylaştı. Baydar, mesajında, "Burası Türkiye. İşini yapmaya çalışan her gazeteci er veya geç işten atılmayı, mahkemeyi ve cezaevini tadacaktır" ifadesini kullandı.

Operasyonda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı var. Hakkında gözaltı kararı verilen Ergun Babahan, Prof. Dr. Osman Özsoy ile Şemsettin Efe’nin yurt dışında olduğu tespit edildi. Yavuz Baydar'ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi. Baydar ve eşi evde olmadığı için kapıyı çilingirle açan polisin, arama ve tutanak tuttuktan sonra evden ayrıldığı bildirildi.

Operasyonda eski Yeni Şafak Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı Nurullah Öztürk, Samanyoluhaber yazarı Rasih Yılmaz, eski Yeni Şafak yazarı Murat AksoyAbdullah Alparslan Akkuş, hurriyet.com.tr editörü Dinçer Gökçe, eski Bugün muhabiri İskender Yunus TiryakiLevent Arap, eski Radikal ve Meydan Gazetesi Ankara Temsilcisi Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek gözaltına alındı.

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