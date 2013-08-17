Yavuz Baydar: Tarihler kesin, ama süreç belirsiz

Yavuz Baydar

‘Son derece kritik iki tarihin arifesindeyiz.’

Bu sözler, Türkiye’nin kırılgan PKK Barış Süreci’nde kilit isimlerden birine ait. ‘Tarih’ ile kastedilen, kuşkusuz, son mühlet.

PKK’nın siyasi kanadı BDP’nin eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın, Abdullah Öcalan’a atfen Perşembe günü küçük bir grup gazeteciye aktardığı mesajlar, ülkenin zaten yüklü, giderek sertleşen olan siyasi gündemi üzerindeki Kürt çözüm baskısının artması anlamına gelmekte.

Demirtaş’ın cümlesindeki aciliyet tonlaması çok bariz. BDP lideri, genelde ‘kibarca formüle edilmiş ültimatom’ olarak algılanacak sözlerle AKP hükümetini – ve Meclis’i - 1 Eylül’e kadar bir reform paketini hazırlama ve 15 Ekim’e kadar da yasalaştırma çağrısında bulunuyor.

Aksi halde? Acaba Başbakan Erdoğan reformları 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına bırakmayı önerirse ne olur?

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http://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/opinion/2013/08/kurds-turkey-peace-process-pressure.html#ixzz2cDPqVds4