'Yavşak' cezası



T24 - Haluk Bilginer’e hakaret eden tiyatrocu Hüseyin Hilmi Bulunmaz 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Habertürk'ten Özden Atik'in haberine göre, ünlü oyuncu Haluk Bilginer’e “yavşak” dediği ve yönetmen Kemal Aydoğan’a internet ortamında hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tiyatrocu Hüseyin Hilmi Bulunmaz, 3 bin 480 TL para cezasına çarptırıldı.



İstanbul 35. Sulh CezaMahkemesi’nde görülen duruşmada Bilginer ve Aydoğan şikâyetlerinin devamettiğini belirtirken 2 yıl hapsi istenen Bulunmaz beraatini talep etti.



Hâkim, Bulunmaz’ı, Bilginer ve Aydoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle ayrı ayrı 1740 lira para cezası ödemeye mahkûmetti. Ancak sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alan hâkim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.









