Yavru leylekleri balıkla beslediler

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Karacabey ilçesinin Çarık Mahallesi\'nde bulunan tek yuvadaki 4 leylekten biri, vatandaşlar tarafından yaralı bulundu. Yaralı leylek, bakım merkezine götürülürken, 2\'si yavru, 3 leylek ise belediye ekibi tarafından balıklarla beslendi.

Muhtar Sinan Aydın, Çarık Mahallesi\'nde sadece bir tane leylek yuvası bulunduğunu ve herkesin bu yuvaya gözü gibi baktığını belirtti. Aydın, \"Bizler daha önce yıkılan yuvanın yerine yine belediye yardımıyla yenisini dikmiştik. Anne leyleği yaralı bulup tedavi için leylek bakım merkezine götürdük. Şimdi anne leylek iyileşene kadar yuva bize emanet. Bu dünyayı onlarla paylaşmamız gerekiyor. En kısa sürede iyileşerek yavrularına kavuşmasını bekliyoruz. Yardımlarından ötürü Karacabey Belediyesi ekiplerine ayrıca teşekkür ediyorum\" dedi.

Belediye ekibinde görevli kuş gözlemcisi ve fotoğrafçı Alper Tüydeş ise \"Yavrular belirli bir olgunluğa gelmişler. Zaten bir iki haftaya kalmaz yuvadan ayrılacaklar. Yaralı ebeveyn yeniden doğaya salınana kadar belediye ekipleri yavruları beslemeye her gün devam edecek. Böylece diğer eşin işini kolaylaştırmış olacağız\" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Özkan ise ziyaret ettiği Çarık Mahallesi\'nde yaptığı açıklamada, \"Bizler \'hayvan dostu şehir\' sloganıyla hareket ediyoruz. Türkiye\'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği\'nde de temsil etmenin sorumluluğuna yakışır çalışmalarımız var. Bugün ise doğaya karşı örnek olmak adına güzel bir örneği yaşıyoruz hep birlikte. Mahalle sakinlerimizin duyarlılığı ve ekiplerimizin hassasiyeti ile yavruları, anneleri iyileşene kadar bakımına yardımcı olacağız. Bu birkaç hafta boyunca her gün devam edecek\" dedi.

Karacabey Belediyesi, Eskikaraağaç Leylek Köyü ile Avrupa Leylek Köyleri Birliği\'ne üye 15 ülkeden biri olarak Türkiye\'yi temsil ediyor. Geçen hafta sonu ise Uluslararası Leylek Festivali düzenlendi ve iki gün süren etkinlikte binlerce ziyaretçi köye akın etti. Festivalde, eğlencenin yanı sıra leylek temasıyla doğaya dikkat çekilerek farkındalık çalışmaları da yapıldı.



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