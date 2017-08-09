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Yaşam

Yavru kurt satışı yapan kişiye ceza

Iğdır'da, yakaladığı kurt yavrusunu sosyal medya üzerinden sattığı öne sürülen kişiye para cezası verildi

09 Ağustos 2017 14:17

Iğdır'da, yakaladığı kurt yavrusunu sosyal medya üzerinden sattığı öne sürülen kişiye para cezası verildi.

Iğdır kent merkezindeki bir köyde oturan S.K, doğada yakaladığı bir kurt yavrusunu iple bağlayarak evine getirdi.

Bir süre bu şekilde sakladığı hayvanın fotoğraflarını çekip sosyal medyadaki hesabına yükleyen S.K, "Vahşi kurt yavrusu satılık" yazıp bin lira bedel belirleyerek ilan verdi.

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce tespit edilmesiyle bu kişiye, 901 lira idari ve bin 500 lira da tazminat cezası olmak üzere toplam 2 bin 401 lira ceza kesildi.

Kurt yavrusunun ise Aksaraylı bir kişiye satıldığı öğrenildi.

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