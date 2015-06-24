Yavru köpekleri kullanarak eroin kaçıran veteriner gözaltına alındı

Köpek yavrularının içine sıvılaştırılmış eroin yerleştirerek ABD’ye uyuşturucu sokan Venezuelalı veteriner Andres Lopez Elorza, İspanya'nın kuzeyindeki Santa Comba kentinde gözaltına alındı.

ABD tarafından aranan 33 yaşındaki Andres Lopez Elorza, İspanya Ulusal Mahkemesi’nin iade kararının ardından, ülkenin kuzeybatısındaki Santa Comba kentinde yakalandı.

Andres Lopez Elorza'nın Kolombiya’daki kliniğine 2005 yılında yapılan baskında, içine 3 kilogram eroin yerleştirilmiş üç köpek yavrusunu bulunmuştu. Bu köpeklerin ABD'ye evcil hayvan olarak gönderildiği ifade ediliyor.

2013’te uyuşturucu çetesine üye olmak suçundan İspanya’da gözaltına alınan Andres L.E., bir süre sonra serbest bırakılmıştı. İzini kaybettirmeye çalışan veterinerin, La Coruna bölgesinin Santa Comba kentinde ne ailesi ne de çocuklarıyla haberleşmeden yaşadığı belirtildi.