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Yavru köpekleri çuvala koyup inşaata attılar; hayvanseverler sahip çıktı

Hayvanseverler arasında para toplayıp mama aldı

04 Ağustos 2017 15:23

Gaziantep’te bir çuval içine konularak inşaata atılan 7 yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine inşaata gelen zabıta ekipleri ve Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği temsilcisi Bekir Şentürk yavru köpekleri alarak temiz bir ortama götürdü. İnşaatta taş yedikleri görülen yavruların karnını doyuran hayvanseverler aralarında para toplayarak mama aldı.

Köpeklere sahip çıkan hayvanseverlerden Dündar Özkan, ’’Bu canları çuvallayıp aç susuz bir şekilde inşaata atmışlar. Bu insanlık dışı bir olaydır. Madem köpeğin üremesini istemiyorsun kısırlaştıracaksın’’ ifadelerini kullandı.

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