Yavru köpekler zatürre ve açlıktan telef olmuş

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ın Ulubey ilçesindeki hayvan barınağının yakınlarında ölü bulunan 5 yavru köpeğin, zatürre ve açlıktan telef olduğu belirlendi. Köpeklerin cansız bedenlerinin diğer hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi.

Ulubey\'de, sokak hayvanlarını beslemek için pazar günü öğle saatlerinde belediyenin hayvan barınağına gidenler, buraya 150 metre uzaklıktaki ormanlık alanda parçalanmış 5 yavru köpek buldu. Yavrulardan bazılarının başının yerinde olmadığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Telef olan yavru köpekler, incelenmek için Ulubey Tarım İlçe Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Yapılan incelemenin ardından Ulubey Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, \"Ölmüş köpek yavruları ile ilgili Ulubey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerince gerekli incelemenin yapıldığı, köpek yavrularının zatürre ve buna bağlı açlık sebebi ile öldüğü, öldükten sonra diğer hayvanlar tarafından parçalandığı kanaatine varıldığı yapılan nekropsi raporuyla tespit edilmiştir\" denildi.



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