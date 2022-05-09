Yavru köpek diye sahiplendiler; çakal çıktı!

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ABD'nin Massachussetts eyaletinde bir aile, yol kenarında kötü durumda buldukları bir hayvanı sokak köpeği zannederek eve getirdi.

Barnstable'daki Cape Vahşi Yaşam Merkezi'ndeki uzmanlar, ailenin sahiplendiği hayvanın bir köpek değil, çakal olduğu sonucuna vardı.

The Guardian'ın aktardığına göre çakal, bulunduğunda ailesinden ayrılmış durumdaydı ve doğada kendi başına hayatta kalamayacak kadar yavruydu.

Cape Vahşi Yaşam Merkezi'nden yapılan açıklamada yavru çakalın izolasyona alındığı ve başka bir klinikten üvey kardeş getirildiği ifade edildi. Çakallar kısa süre sonra birbiriyle tanıştırılacak ve birlikte büyüyecekler.

Uzmanlar, doğadaki hayvanların başka hayvanlardan kuduz kapabileceğine dikkat çekerek, mutlaka profesyonellere danışılması gerektiğine dikkat çekti.