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Yaşam

Yavru köpeğin kulağını kesenler serbest bırakıldı!

Yavru köpeği bulmak için çalışmalar sürüyor

17 Ocak 2017 21:27

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesip bunu videoya çeken iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Facebook'ta H. K ve N. Y. ismini kullanan iki saldırgan yavru köpeği bağlayarak kulaklarını kestiklerine dair fotoğraf paylaştı.

Fotoğraflarda kestikleri kulak parçalarını da sergileyen saldırganlar acı çeken yavru köpeğin yanında poz verdi. Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yetkili birimlere durumu bildirdik bu kişilerin en ağır ceza ile cezalandırılması ve ellerinde ki hayvanı kurtarmak için çalışmaya başladık gelişmeleri sizlerle paylaşacağız duyarlılığınız için teşekkür ederiz."

Serbest bırakıldılar

Isparta’da çekildiği iddia edilen ve iple bağladıkları köpeğin kulaklarını kestikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan H.K. ve N.Y., Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Zafer Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına alındı.

2 şüpheli ifadeleri için polis merkezine getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kulakları kesilen köpeği bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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