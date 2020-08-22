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Yavru köpeği ezdikten sonra "Onun geçmesini mi bekleyecektim" diyen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

22 Ağustos 2020 17:30

İzmir'de akaryakıt istasyonunda, yavru köpeği ezerek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Özcan Ç. (23), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda, 20 Ağustos sabahı saat 07.00 sıralarında, 45 J 1510 plakalı minibüs, pompalardan birine yanaştığı sırada yavru köpeği ezdi. Köpeği ezdikten sonra "Onun geçmesini mi bekleyecektim" şeklinde savunma yaptı. 

Köpek ölürken, olay anında akaryakıt istasyonunda bulunan bir çalışan, sürücü Özkan Ç.'den şikayetçi oldu.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan şikayet üzerine Özkan Ç. (23) dün ifadeye çağrıldı. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan sürücü, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Özkan Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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