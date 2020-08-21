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Yavru köpeği ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim?

21 Ağustos 2020 22:54

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün ezdiği yavru köpek can çekişerek hayatını kaybetti. Köpeği ezen sürücü ise "Onun geçmesini mi bekleyecektim" diyerek tepki çeken bir yanıt verdi.

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