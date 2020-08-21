Yavru köpeği ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim?

Akaryakıt istasyonu bitişiğindeki bir iş yeri çalışanı ve olayın görgü tanıklarından olan Deniz Yıldırım (24), minibüs şoförünün olaya ilişkin "Onun geçmesini mi bekleyecektim" dediğini iddia etti.

Yıldırım, "Dün sabah 07.00 civarında gerçekleşti olay ben de buradaydım. Beyaz bir minibüsün şoförü yavru köpeği göz göre göre ezdi. İstasyon görevlileri adamın arkasından gitti ve aracı durdurdu. Adamın cevabı 'Onun geçmesini mi bekleyecektim' oldu. Bu adamın cezalandırılmasını istiyoruz. Polise şikayet ettik; şikayetimizi gönderebildiğimiz her yere ulaştırdık. Bir an önce en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yavrusunun ezildiğini gören annenin çabalarına da açıklamasında değinen Deniz Yıldırım, "Yavrusu minibüsün altında kaldıktan sonra annesi hemen yanına koştu. Köpeklerde bile olan vicdan ve merhamet ne yazık ki bu insanlarda yok. Biz yavruya müdahale etmeye çalışsak da annesi izin vermedi, yaklaştırmadı yavrusunun yanına" dedi.

Görüntülerde, aracın hızlı geldiğini fark ederek yavru köpeği ve annesini uzaklaştırmaya çalışan akaryakıt istasyonu çalışanı Fatih Şen de, "Ben geçerken minibüs beklemedi, adımlarımı hızlandırdım. Az daha bana da çarpıyordu. Son anda sıyırdı. Frene basmadı. 'Neden bu kadar hızlı gidiyorsun?' dememe kalmadı yavru köpeğimiz aracın altında kaldı" dedi.

"Köpeği gördü"

Minibüs sürücüsünün köpeği görmesine rağmen frene basmadığını ileri süren Şen, "Akaryakıt istasyonunun marketinden çıktım, şarj aletimi içeriye bırakacaktım. O arada yavru köpekle annesi bana doğru geldi. Onları kenara çekmek isterken servis aracı yanımdan hızlıca geçti. Neden bu kadar hızlı gidiyorsun diye sormama fırsat kalmadan, arkadaşlar, 'Köpek aracın altında kaldı' diye bağırdı. Biz, olayın şoku yaşarken, köpek olduğu yerde can çekişti. Minibüs durmayıp, ilerledi. Biz de arkadaşlarla arkasından otoparka gittik. Minibüs şoförü, önce fark etmediğini söyledi. 'Neredeyse bana çarpıyordun" dedim. Köpeği gördü ve hiçbir şekilde frene basmadı. Acelesi de yoktu" diye konuştu.



Şen, "Minibüs şoförü, neden durmadığını sorduğumuzda bize, "Köpeği beklemek zorunda mıyım?" diye karşılık verdi. Bu nedenle bir arbede yaşandı. Arkadaşlar geldi, bizi ayırdı. Daha sonra yanına kardeşi olduğunu söyleyen biri geldi. Birlikte ayrıldılar. Köpeği, kasıtlı olarak ezdiğini düşünüyorum. Köpeğimiz doğalı daha 1,5 ay olmuştu. Olay yerinde gerçekleşen aslında yavru bir köpeğin ölümü değil insanlığın ölümüdür. Gereken en büyük cezayı almasını istiyoruz" dedi.

(DHA-İHA)