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Yavru kediyi, cep telefonundan kedi sesi dinleterek dışarı çıkarmaya çalıştılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, itfaiyeciler, iki iş yerinin arasındaki boşluğa giren yavru kediyi çıkarmak için cep telefonundan kedi sesi dinletti

03 Nisan 2018 16:19

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, itfaiyeciler, iki iş yerinin arasındaki boşluğa giren yavru kediyi çıkarmak için cep telefonundan kedi sesi dinletti. Kedi çıkmayınca açılan deliğin önüne kap içerisinde süt bırakıldı.
Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi\'nde iki iş yeri arasındaki boşluğa giren yavru kedinin sesini duyan iş yeri sahipleri, itfaiyeye haber verdi. İş yeri sahibi Mehmet Aydıner duvar boşluğundan 3 gündür aralıklarla seslerin geldiğini, bugün seslerin artmasıyla kedinin iki bina arasındaki boşlukta kaldığını anladıklarını söyledi. Önce çatıya çıkan itfaiye ekibi, iki iş yeri arasındaki boşluğa baktı. Kedinin iki iş yerinin arasında olduğu görüldü. Bunun üzerine iş yerinin duvarında delik açıldı. Kedi iki iş yerinin arasındaki boşlukta dolaşırken, çıkması için açılan deliğin önüne cep telefonu konularak kedi sesi dinletildi. Deliğin önüne yaklaşan kedi, içeride bulunanları görünce dışarı çıkmadı. Bunun üzerine kendiliğinden çıkması için açılan deliğin önüne kap içerisinde süt koyan itfaiye ekipleri iş yerinden ayrıldı.

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